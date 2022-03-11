В Киеве и Полтаве воздушная тревога: всем в укрытие
11 марта 2022 , 21:24Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают бомбить мирные украинские города. Сирены извещают жителей об опасности, поэтому следует сразу идти в безопасное место.
Мирные украинские города остаются мишенью для российских оккупантов. Враг использует реактивную артиллерию и сбрасывает бомбы с помощью авиации.
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Тревога в Киеве и Полтаве
В Киеве, Полтаве, Миргороде и Лубнах объявлена воздушная тревога. Всем нужно немедленно пройти в укрытие.
Покидать безопасное место можно только после ответного сигнала.
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