В Киеве и Полтаве воздушная тревога: всем в укрытие

Российские оккупанты продолжают бомбить мирные украинские города. Сирены извещают жителей об опасности, поэтому следует сразу идти в безопасное место.

Мирные украинские города остаются мишенью для российских оккупантов. Враг использует реактивную артиллерию и сбрасывает бомбы с помощью авиации.

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Тревога в Киеве и Полтаве

В Киеве, Полтаве, Миргороде и Лубнах объявлена воздушная тревога. Всем нужно немедленно пройти в укрытие.

Покидать безопасное место можно только после ответного сигнала.

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