В частности, такой пункт есть на проспекте Романа Шухевича, 17. Киевляне развесили около 25 номеров на заборе возле шиномонтажа. Водители начали их забирать.

Актуально Коммунальщики просят полицию наказать бабушку, которая спилила скамейку во дворе

Насобрали потерянных знаков

К слову, восстановить утерянный номерной знак в сервисном центре стоит 200 гривен. Впрочем, сначала можно попробовать его найти.

Номерные знаки были вдоль дороги и на самой проезжей части. Мы собрали около 25 штук и развесили здесь. Сейчас люди уже забарали – кто-то просто отблагодарил, кто еще на кофе дал,

– рассказал Александр, собиравший номера после ливня.

В Святошинском районе такой пункт расположен на улице Янтарной, 5.

В Подольском районе номерные знаки выложили на тротуаре напротив здания на ул. Копыловское, 38.

Ливни в Киеве

19 и 20 июля в столице шел дождь, была гроза и сильный ветер. Такая погода принесла не только ожидаемую прохладу, но и натворила немало бед.