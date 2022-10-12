По состоянию на 12 октября повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений. ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.

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Киевляне, ограничьте использование света, – КГГА

В городской государственной администрации объясняют, что вода в реке поднялась из-за интенсивной работы электростанции. Впрочем, специалисты контролируют ситуацию. Прогнозируется, что уровень воды должен стабилизироваться в течение недели.

Также городские власти просят жителей уменьшить использование мощных электроприборов. В частности, в пиковые часы вечером – с 17 до 22.

Обратите внимание! После массированной российской атаки украинцев предупредили об отключении электроэнергии.

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График отключения света в Киеве

10 октября российские захватчики массированно ударили ракетами по украинской инфраструктуре. В результате в части регионов возникли проблемы со светом и связью.

Захватчики повредили и Киевскую ТЭЦ. Это подтвердили в ОП. Также украинцам сказали готовиться к веерным отключениям.

Затем в столице начали почасово выключать свет. Адреса потребителей разделили на три очереди. В частности:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;

2 очередь – с 12:00 до 16:00;

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

Первоначально планировали отключить электроснабжение для части третьей очереди. Впрочем, вечером из-за дефицита мощностей пришлось ограничить электроэнергию для всех горожан. Детальнее об этом читайте в материале 24 канала.

Как подготовиться к отключению света / Фото 24 канала

Что делать если исчез свет, вода и газ: смотрите видео