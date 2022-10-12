Станом на ранок 12 жовтня підвищення рівня води у Дніпрі в межах Києва не перевищує аварійних значень. ГЕС та ГАЕС працюють у штатному режимі.

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Кияни, обмежте використання світла, – КМДА

У міській державні адміністрації пояснюють, що вода у річці піднялася через інтенсивну роботу електростанції. Втім, фахівці контролюють ситуацію. Прогнозують, що рівень води має стабілізуватися упродовж тижня.

Також міська влада просить мешканців зменшити використання потужних електроприладів. Зокрема у пікові години ввечері, – з 17 до 22.

Зверніть увагу! Після масованої російської атаки українців попередили про відключення електроенергії.

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Графік відключення світла у Києві

10 жовтня російські загарбники масовано вдарили ракетами по українській інфраструктурі. Внаслідок цього у частині регіонів виникли проблеми зі світлом та зв'язком.

Загарбники пошкодили і Київську ТЕЦ. Це підтвердили в ОП. Також українцям сказали готуватися до віялових відключень.

Згодом у столиці почали погодинно вимикати світло. Адреси споживачів поділили на три черги. Зокрема:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;

2 черга – з 12:00 до 16:00;

3 черга – з 16:00 до 20:00.

Спочатку планували відключити електропостачання для частини третьої черги. Втім, ввечері через дефіцит потужностей довелося обмежити електроенергію для всіх містян. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 каналу.

Як підготуватися до відключення світла / Фото 24 каналу

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