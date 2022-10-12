На жаль, внаслідок терористичного обстрілу ринку в Авдіївці загинуло щонайменше 7 людей. На жаль, їхня кількість ще може зрости.

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Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про 7 загиблих і 8 поранених, серед яких дитина. У якому стані перебувають потерпілі – не уточнюється. На ринку в момент обстрілу перебувала велика кількість людей.

Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки – тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними,

– написав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він вкотре попросив усіх жителів Донецької області евакуюватися, щоб зберегти життя. На території регіону зараз надто небезпечно.

По Авдіївці гатили з танків та "Градів"

Місцеві жителі повідомляють, що масований обстріл Авдіївки розпочався приблизно о 7:40. За попередньою інформацією з місцевих ЗМІ, спершу окупанти гатили з танків, а потім поцілили у продовольчий ринок з "Градів".

Інформацію підтвердив Павло Кириленко, при цьому додавши, що також були повітряні вибухи.

Наслідки обстрілу ринку в Авдіївці: фото Павло Кириленко

Після цього обстріл міста не закінчився. Станом на 13:00 окупанти продовжують гатити по Авдіївці.

Вночі та зранку окупанти вели вогонь на різних ділянках фронту Донеччини

На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: зранку росіяни двічі обстріляли місто з Градів, також зафіксовані танкові обстріли та повітряні вибухи.

Також були обстріли у Мар’їнській громаді, а саме: Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. На щастя, минулося без постраждалих.

На Горлівському напрямку росіяни завдали два авіаудари по Бахмуту.

У Соледарській громаді ворог завдав ракетного удару по Васюківці – пошкоджено 8 будинків, газогін та лінії електропередач.

Також під обстріли в громаді потрапили Яковлівка, Бахмутське і Парасковіївка – без жертв.

У Торецькій окупанти обстріляли Північне – пошкоджено будинок.

У Світлодарській громаді гучно було на станції Майорськ. Ніхто не постраждав.

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