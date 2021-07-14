В Киеве предлагают построить 25-километровую двухъярусную эстакаду за 2,2 миллиарда долларов

В Киеве предлагают построить 25-километровую двухъярусную эстакаду, которая будет пересекать город от Святошино до Днепра. Ее хотят построить за 5 лет, а стоимость строительства составляет более 2 миллиардов долларов.

Проезд через эстакаду для водителей будет платным. Так планируют окупить проект за 15 лет.

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Кто предлагает

С таким предложением выступила компания "Укртрансстрой". Они обратились в Офис президента, а там перенаправили предложение в Кабмин и в конце концов оно оказалось у Виталия Кличко.

Эстакаду хотят отдать в концессию на 20 лет. Стоимость строительства – 2,2 миллиарда долларов.

Грандиозное сооружение будет располагаться над действующей веткой железной дороги.

Значительно улучшит трафик

Строительство эстакады позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в столице. В частности, решит проблему отсутствия скоростных автомагистралей и мест для парковки транспорта.

Предполагается, что 25-километровая эстакада будет пересекать город с востока (район метро Святошино) на запад (район въезда с правого берега на Дарницкий мост). Это позволит добраться из одного конца Киева в другой меньше чем за полчаса. В местах примыкания к основным проспектам будут предусмотрены въезды и выезды, а также перехватывающие паркинги вместимостью до 25 тысяч авто.

Эстакада будет с солнечными батареями

Там планируется установить солнечные батареи для собственных нужд (освещение, светофоры). Также рассматривается возможность использования электроэнергии, полученной от батарей, для подогрева дороги зимой. Вдоль эстакады будут установлены защитные экраны для снижения шума и концентрации вредных веществ.

Реализация проекта будет выполняться за счет иностранных инвестиций. Вернуть средства планируется благодаря платному использованию эстакады. Расчетное количество транспорта, передвигающегося по эстакаде, – 120-150 тысяч автомобилей в сутки.

Какова будет стоимость проезда на эстакаде

Стоимость проезда для легковых автомобилей – 50 гривен, для автомобилей средней грузоподъемности и автобусов – 75, для грузового транспорта – 150 гривен.