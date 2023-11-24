Погода 24 ноября в Киеве очень нестабильна. Буквально за десять минут киевляне могли видеть и тучи, и солнце, и даже град, передают корреспонденты 24 Канала в столице.

Смотрите также Настоящая зима: в Карпатах падает снег, температура опустилась до 9 градусов мороза

В Киеве прошел град

Жители столицы могли заметить, как меняется погода днем в пятницу. Потепление и плюсовая температура царили утром, так что весь снег, который еще вчера все фотографировали, растаял.

После обеда на горизонте собрались тучи и начал идти дождь. А около 13:20 в Киеве прошел град.

Град в Киеве 24 ноября: смотрите видео корреспондентов 24 Канала

Он продолжался совсем недолго, но звук от падения града был довольно громким.

Град в Киеве покрывает землю: смотрите видео

Буквально через несколько минут выглянуло солнышко.



Небо после града в Киеве / Фото корреспондентов 24 Канала

А в местных пабликах начали появляться зрелищные фото радуги.

Радуга после града в Киеве 24 ноября / Фото из соцсетей

Смотрите также Ненастье накроет столицу: в Киеве и области энергетиков перевели в усиленный режим

Какая погода в Киеве сейчас

Сейчас в столице сияет солнышко. Но будьте осторожны: на 26 – 27 ноября прогнозируют серьезное ухудшение погоды в Киеве и области. Будет порывистый ветер и сильный снег – в некоторых районах Киевской области может выпасть до полуметра снега. Из-за осадков на дорогах может произойти коллапс, поэтому власти и ГСЧС призывают не выезжать без нужды, а также не парковать машины там, где они могут мешать. Также нельзя ходить под деревьями, проводами, рекламными конструкциями.