На странице Укргидрометцентра, посвященной погоде в Киеве и столичном регионе, появилось предупреждение о предстоящей непогоде. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в воскресенье 26 ноября и понедельник 27 ноября.
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Как изменится погода в Киеве
Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия. Их отнесли ко второму (оранжевому) уровню опасности. Ненастье будет в столице и в Киевской области.
Прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20 – 30 сантиметров, в южных и восточных районах области до 50 сантиметров снега. Ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду, местами по области 25 метров в секунду. Будут метели и снежные заносы, а на дорогах гололедица.
Сложные погодные условия приведут к затруднению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах,
– предупреждают синоптики.
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Какая ситуация в столице с электричеством
- Вечером 23 ноября сообщили, что в Киеве и области энергетиков перевели в усиленный режим.
- Это нужно для ликвидации возможных локальных аварий, если таковые будут. Под тяжестью снега могут оборваться провода, а из-за ветра – упасть деревья.
- В то же время в ДТЭК отметили: вероятные локальные аварии не являются аварийными отключениями в столице.