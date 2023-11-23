На сторінці Укргідрометцентру, присвяченій погоді у Києві та в столичному регіоні, з'явилося попередження про майбутню негоду. Синоптики попереджають про складні погодні умови у неділю 26 листопада та понеділок 27 листопада.
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Як зміниться погода в Києві
Удень 26 листопада та вночі 27 листопада очікують складні погодні умови. Їх віднесли до ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності. Негода буде у столиці та в Київській області.
Прогнозують сильні снігопади, приріст снігового покриву 20 – 30 сантиметрів, у південних та східних районах області до 50 сантиметрів. Вітер посилиться до 17 – 22 метрів на секунду, місцями по області 25 метрів на секунду. Будуть хуртовини та снігові замети, а на дорогах ожеледиця.
Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях,
– попереджають синоптики.
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Яка ситуація в столиці з електрикою
- Увечері 23 листопада повідомили, що у Києві та області енергетиків перевели у посилений режим.
- Це потрібно для ліквідації можливих локальних аварій, якщо такі будуть. Під вагою снігу можуть обірватися дроти, а через вітер – упасти дерева.
- Водночас у ДТЕК наголосили: імовірні локальні аварії не є аварійними відключеннями в столиці.