Проститься с Козловским могли все желающие в Михайловском Златоверхом соборе украинской столицы. Похоронят украинца на Байковом кладбище в Киеве.

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Как происходило прощание с Козловским

В Михайловском Златоверхом соборе 9 сентября в 12:30 продолжалось отпевание известного религиоведа священника. Церемонию прощания пришли многие известные люди.

В Киеве прошло прощание с Игорем Козловским / Фото Суспильного

Уже в 13 часов во дворе Михайловского собора началась процессия прощания с религиоведом. Люди приносили цветы и отдавали последний почет умершему украинцу.

Высказался о Козловском главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове. Он отметил, что религиовед был отважным человеком и при этом совершенно не эпатажным.

Более 200 научных работ – это книги, статьи, исследования, в том числе по исламу. Мы очень его уважаем и будем помнить, насколько мы сами будем живы,

– сказал он.

Чубаров также отметил, что со смертью Игоря Козловского наше государство, без преувеличения, потеряло человека, который знал, что нужно делать, и каждый день работал над тем, чтобы "Украина победила в войне, прорвалась в 21 век, а украинское общество произошло как мощная нация ".

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