Проститься с Козловским могли все желающие в Михайловском Златоверхом соборе украинской столицы. Похоронят украинца на Байковом кладбище в Киеве.
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Как происходило прощание с Козловским
В Михайловском Златоверхом соборе 9 сентября в 12:30 продолжалось отпевание известного религиоведа священника. Церемонию прощания пришли многие известные люди.
В Киеве прошло прощание с Игорем Козловским / Фото Суспильного
Уже в 13 часов во дворе Михайловского собора началась процессия прощания с религиоведом. Люди приносили цветы и отдавали последний почет умершему украинцу.
Высказался о Козловском главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове. Он отметил, что религиовед был отважным человеком и при этом совершенно не эпатажным.
Более 200 научных работ – это книги, статьи, исследования, в том числе по исламу. Мы очень его уважаем и будем помнить, насколько мы сами будем живы,
– сказал он.
Чубаров также отметил, что со смертью Игоря Козловского наше государство, без преувеличения, потеряло человека, который знал, что нужно делать, и каждый день работал над тем, чтобы "Украина победила в войне, прорвалась в 21 век, а украинское общество произошло как мощная нация ".
Игорь Козловский скончался от сердечного приступа
- Друзья и близкие Игоря Козловского 6 сентября сообщили, что известный украинский религиовед умер ночью от сердечного приступа. За день до своей смерти мужчина посетил премьеру украинской картины "Я, Нина".
- Стоит отметить, что украинец находился в плену более 2 лет. Его схватили захватчики во временно оккупированном Донецке.
- За свою жизнь Козловский отметился выдающимся ученым, писателем, историком, написал сотни выдающихся научных работ. Все, что известно об Игоре Козловском – читайте в материале.