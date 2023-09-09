Проститися з Козловським могли всі охочі у Михайлівському Золотоверхому соборі української столиці. Поховають українця на Байковому кладовищі у Києві.

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Як відбувалося прощання з Козловським

У Михайлівському Золотоверхому соборі 9 вересня о 12:30 тривало відспівування відомого релігієзнавця священника. На церемонію прощання завітало багато відомих людей.

У Києві відбулося прощання з Ігорем Козловським / Фото Суспільного

Вже о 13 годині у дворі Михайлівського собору розпочалася сама процесія прощання з релігієзнавцем. Люди приносили квіти й віддавали останню шану померлому українцю.

Висловився про Козловського голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що релігієзнавець був відважною людиною і при тому абсолютно не епатажним.

Більш як 200 наукових робіт – це книги, статті, дослідження, в тому числі по ісламу. Ми дуже його поважаємо і будемо пам’ятати, наскільки ми самі будемо живі,

– сказав він.

Чубаров також зазначив, що зі смертю Ігоря Козловського наша держава, без перебільшення, втратила людину, яка знала, що треба робити, і щодня працювала над тим, щоб "Україна перемогла у війні, прорвалася у 21 століття, а українське суспільство відбулося як потужна нація".

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