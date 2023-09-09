Проститися з Козловським могли всі охочі у Михайлівському Золотоверхому соборі української столиці. Поховають українця на Байковому кладовищі у Києві.
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Як відбувалося прощання з Козловським
У Михайлівському Золотоверхому соборі 9 вересня о 12:30 тривало відспівування відомого релігієзнавця священника. На церемонію прощання завітало багато відомих людей.
У Києві відбулося прощання з Ігорем Козловським / Фото Суспільного
Вже о 13 годині у дворі Михайлівського собору розпочалася сама процесія прощання з релігієзнавцем. Люди приносили квіти й віддавали останню шану померлому українцю.
Висловився про Козловського голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що релігієзнавець був відважною людиною і при тому абсолютно не епатажним.
Більш як 200 наукових робіт – це книги, статті, дослідження, в тому числі по ісламу. Ми дуже його поважаємо і будемо пам’ятати, наскільки ми самі будемо живі,
– сказав він.
Чубаров також зазначив, що зі смертю Ігоря Козловського наша держава, без перебільшення, втратила людину, яка знала, що треба робити, і щодня працювала над тим, щоб "Україна перемогла у війні, прорвалася у 21 століття, а українське суспільство відбулося як потужна нація".
Ігор Козловський помер від серцевого нападу
- Друзі й близькі Ігоря Козловського 6 вересня повідомили, що відомий український релігієзнавець помер вночі від серцевого нападу. За день до своєї смерті чоловік відвідав прем'єру української стрічки "Я, Ніна".
- Варто зазначити, що українець перебував у російському полоні понад 2 роки. Його схопили загарбники у тимчасово окупованому Донецьку.
- За своє життя Козловський відзначився як видатний науковець, письменник, історик, написав сотні видатних наукових робіт. Усе, що відомо про Ігоря Козловського – читайте у матеріалі.