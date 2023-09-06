Ігор Козловський був відомим українським науковцем, релігієзнавцем, істориком, письменником і громадським діячем. Усе, що відомо про його життя та діяльність – у матеріалі 24 Каналу.

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Факти з біографії

Ігор Козловський народився 16 лютого 1954 року в місті Макіївка на Донеччині. В інтерв'ю The Ukrainians вчений якось розповідав, що його батько був родом з Чернігівщини, а мати – з Донецької області. Козловський зізнавався, що родинні розповіді про минуле предків і козацьке коріння згодом зацікавили його дослідити свій родовід. Також у дитинстві його найбільше цікавив світ книжок.

Скільки себе пам'ятаю, в нас удома всі читали. Література стала для мене можливістю зазирнути у віконце інших думок, культур, країн. Мовби приміряєш на себе чужий одяг. Я переписував собі цілі цитати, що стосувалися життя різних народів, складав для себе пазли їхніх життів. Усі ці знання спонукали мене досліджувати далі, копати вглиб, – якось розповідав в інтерв'ю відомий науковець.

Така любов до книг та досліджень у дитинстві переросла у професійну діяльність. Після проходження служби у на кордоні з Іраном Ігор Козловський вступив на історичний факультет у Донецький державний університет. У 1980 році він отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Історик. Викладач історії та суспільствознавства".

На цьому Ігор Козловський не припинив навчання й вступив до аспірантури Інституту історії НАН України. Паралельно він працював у Донецькому обласному виконкомі, а згодом – у Донецькій обласній держадміністрації на різних посадах у справах релігії:

референт;

старший референт;

головний спеціаліст;

начальник обласного відділу у справах релігій.

З 1980-х років Ігор Козловський також почав читати окремі лекції з релігієзнавчих питань у ВНЗ України та США. З 2001 року працював на кафедрі релігієзнавства у Донецькому державному інституті штучного інтелекту, згодом перейшов у Донецький національний технічний університет.

У 2012 році Ігор Козловський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю "Релігієзнавство" в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Паралельно науковець підтримував рух відродження українського козацтва. Він був засновником однієї з перших козацьких організацій в Україні – Кальміуської паланки Українського козацтва.

За час своєї діяльності Ігор Козловський написав понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових виданнях. Крім того, він також є автором поетичних збірок та прозових творів.

Пережив російський полон

Коли Росія окупувала частину Донецької області, то Ігор Козловський з сімейних причин залишався у Донецьку. Він доглядав паралізованого сина з синдромом Дауна, тому виїхати з окупації було майже неможливо. Попри всю обачність через свою проукраїнську позицію 27 січня 2016 року Ігор Козловський опинився у полоні терористів так званої "Донецької народної республіки".

Про викрадення стало відомо 30 січня 2016 року. Його схопили через день після того, як біля пам'ятника Леніну пролунав вибух. Терористи звинуватили у цьому науковця й заявили, що буцімто він "незаконно зберігає вибухові речовини". Науковець провів у полоні тяжких 700 днів, де пережив тортури, побиття та знущання. При цьому звинувачення постійно змінювалися.

На щастя, 27 грудня 2017 року, через майже 2 роки, під час великого обміну полоненими Ігор Козловський опинився на батьківщині в Україні. Після звільнення він активно виступав за звільнення політв'язнів у Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Як реагують на смерть

Ігор Козловський помер у ніч на 6 вересня 2023 року від серцевого нападу. У мережі активно реагують на смерть науковця.

Так, колишній міністр культури Олександр Ткаченко назвав Ігоря Козловського без перебільшення великим сучасником. Також він підкреслив, що науковець брав участь у програмі "Культура діалогу".

Петро Порошенко у своєму дописі відзначив, що після звільнення з полону Ігор Козловський дуже багато робив для підтримки родин полонених, звільнення заручників і головне – для звільнення Донбасу, інформуючи наших міжнародних партнерів про злочини окупантів.

Українська письменниця Оксана Забужко підкреслила, що на долю Ігоря Козловського випало чимало випробувань.

Він багато витримав, пан Ігор. Дуже багато. То серце його нині вночі зрештою не витримало - а його самого випробування ніби злагіднювали, випрозорювали зсередини, так що бути з ним поруч уже було цілющою психотерапією,

– відреагувала вона на смерть науковця.

Відреагував на втрату й соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Інтелектуал, вчений, інтелігент, який з гідністю пройшов страшні роки російського полону. Ні звірячі тортури, ні моральний тиск, ні спроби приниження не послабили його дух, а лише загартували. Справжній моральний авторитет,

– мовиться у його дописі.

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у своєму дописі пригадала першу зустріч з Ігорем Козловським. Вона підкреслила, що для неї науковець – це голос усього Донецька.

Політолог Олег Сакаян на своїй сторінці у мережі підкреслив, що йому "не вистачатиме розмов на полях заходів, за кавою чи просто спіткнувшись один об одного в місті".

Український дипломат Олександр Щерба також вшанував пам'ять Ігоря Козловського чутливим дописом у мережі.

Вшанували пам'ять відомого науковця й журналісти. Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що Ігор Козловський був її моральним наставником та орієнтиром.

Він завжди міг дати потрібну пораду та знайти найважливіші слова для будь-кого. У нього було велике та добре серце, яке не витримало всього цього жаху,

– мовиться у її дописі.

Журналістка Соня Кошкіна пригадує науковця як скромну людину, яка була справжнім інтелектуалом.

"Всесвітньовідомий релігієзнавець, вчений, мислитель, неймовірний ерудит, Вчитель для багатьох розумних людей, щирий українець українського Донбасу… Він ніколи б про себе так не сказав, але саме такою людиною він був. Моральним авторитетом. Прикладом для всіх, хто думає, заглиблюється, рефлексує. При всьому цьому Ігор Анатолійович був людиною напрочуд скромною, делікатною. Він буквально світився теплом і любов'ю", – написала вона.

Денис Казанський також вшанував пам'ять вченого.

"Знущання у полоні "ДНР" вбили його не одразу, але з часом далися взнаки. Дуже шкода", – мовиться у його дописі.

Український активіст, поет і музикант, а нині командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша також відреагував на втрату. Він наголосив, що розмова з ним завжди нагадувала розмову з мудрістю.

Дмитро Коваленко у своєму дописі пригадав, як Ігор Козловський провів у полоні тяжких 700 днів. Коли ж його вдалося звільнити з полону, то він "сам став світлом".