Игорь Козловский был известным украинским ученым, религиоведом, историком, писателем и общественным деятелем. Все, что известно о его жизни и деятельности – в материале 24 Канала.

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Факты по биографии

Игорь Козловский родился 16 февраля 1954 года в городе Макеевка Донецкой области. В интервью The Ukrainians ученый однажды рассказывал, что его отец был родом из Черниговщины, а мать – из Донецкой области. Козловский признавался, что родственные рассказы о прошлом предков и казацкие корни впоследствии заинтересовали его исследовать свою родословную. Также в детстве его больше всего интересовал мир книг.

Сколько себя помню, дома все читали. Литература стала для меня возможностью заглянуть в окошко других мыслей, культур, стран. Словно примеряешь на себя чужую одежду. Я переписывал себе целые цитаты, касающиеся жизни разных народов, сочинял для себя пазлы их жизней. Все эти знания побуждали меня исследовать дальше, копать вглубь,

– рассказывал в интервью известный ученый.

Такая любовь к книгам и исследованиям в детстве превратилась в профессиональную деятельность. После прохождения службы на границе с Ираном Игорь Козловский поступил на исторический факультет в Донецкий государственный университет. В 1980 году он получил диплом с отличием по специальности "Историк. Преподаватель истории и обществоведения".

На этом Игорь Козловский не прекратил обучение и поступил в аспирантуру Института истории НАН Украины. Параллельно он работал в Донецком областном исполкоме, а затем – в Донецкой областной госадминистрации на разных должностях по делам религии:

референт;

старший референт;

главный специалист;

начальник областного отдела по делам религий.

С 1980-х годов Игорь Козловский начал читать отдельные лекции по религиоведческим вопросам в вузах Украины и США. С 2001 года работал на кафедре религиоведения в Донецком государственном институте искусственного интеллекта, затем перешел в Донецкий национальный технический университет.

В 2012 году Игорь Козловский защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности "Религиоведение" в Институте философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины.

Параллельно учёный поддерживал движение возрождения украинского казачества. Он был основателем одной из первых казацких организаций в Украине – Кальмиусской паланки Украинского казачества.

За время своей деятельности Игорь Козловский написал более 50 научных книг и более 200 статей в словарях, энциклопедиях, научных изданиях. Кроме того, он также автор поэтических сборников и прозаических произведений.

Пережил русский плен

Когда Россия оккупировала часть Донецкой области, Игорь Козловский по семейным причинам оставался в Донецке. Он ухаживал за парализованным сыном с синдромом Дауна, поэтому уехать из оккупации было почти невозможно. При всей осмотрительности из-за своей проукраинской позиции 27 января 2016 года Игорь Козловский оказался в плену террористов так называемой "Донецкой народной республики".

О похищении стало известно 30 января 2016 года. Его схватили спустя день после того, как у памятника Ленину раздался взрыв. Террористы обвинили в этом ученого и заявили, что якобы он "незаконно хранит взрывчатые вещества". Ученый провел в плену тяжелых 700 дней, где пережил пытки, избиения и издевательства. При этом обвинения постоянно изменялись.

К счастью, 27 декабря 2017 года, почти через 2 года, во время большого обмена пленными Игорь Козловский оказался на родине в Украине. После освобождения он активно выступал за освобождение политзаключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Как реагируют на смерть

Игорь Козловский скончался в ночь на 6 сентября 2023 года от сердечного приступа. В сети активно реагируют на смерть ученого.

Так, бывший министр культуры Александр Ткаченко назвал Игоря Козловского без преувеличения великим современником. Также он подчеркнул, что ученый принимал участие в программе "Культура диалога".

Петр Порошенко в своем сообщении отметил, что после освобождения из плена Игорь Козловский очень многое делал для поддержки семей пленных, освобождения заложников и главное – для освобождения Донбасса, информируя наших международных партнеров о преступлениях оккупантов.

Украинская писательница Оксана Забужко подчеркнула, что на долю Игоря Козловского выпало немало испытаний.

Он много выдержал, господин Игорь. Очень многое. Сердце его нынче ночью в конце концов не выдержало - а его самого испытания словно умиротворяли, выпрозоривали изнутри, так что быть с ним рядом уже было целебной психотерапией,

– отреагировала она на смерть ученого.

Отреагировал на потерю и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Интеллектуал, ученый, интеллигент, с достоинством прошедший страшные годы русского плена. Ни зверские пытки, ни моральное давление, ни попытки унижения не ослабили его дух, а только закалили. Настоящий моральный авторитет,

– говорится в его сообщении.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем сообщении вспомнила первую встречу с Игорем Козловским. Она подчеркнула, что для нее ученый – это голос всего Донецка.

Политолог Олег Сакаян на своей странице в сети подчеркнул, что ему "не будет хватать разговоров на полях мероприятий, за кофе или просто споткнувшись друг о друга в городе".

Украинский дипломат Александр Щерба также почтил память Игоря Козловского чувствительной корреспонденцией в сети.

Почтили память известного ученого и журналисты. Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отметила, что Игорь Козловский был ее нравственным наставником и ориентиром.

Он всегда мог дать нужный совет и найти самые важные слова для любого. У него было большое и доброе сердце, не выдержавшее всего этого ужаса,

– говорится в ее сообщении.

Журналистка Соня Кошкина вспоминает ученого как скромного человека, который был настоящим интеллектуалом.

"Всемирно известный религиовед, ученый, мыслитель, невероятный эрудит, Учитель для многих умных людей, искренний украинец украинского Донбасса… Он никогда бы о себе так не сказал, но именно таким человеком он был. Нравственным авторитетом. Примером для всех, кто думает, углубляется, рефлексирует. При этом Игорь Анатольевич был человеком удивительно скромным, деликатным. Он буквально светился теплом и любовью", – написала она.

Денис Казанский также почтил память учёного.

"Издевательства в плену "ДНР" убили его не сразу, но со временем сказались. Очень жаль", – говорится в его сообщении.

Украинский активист, поэт и музыкант, а ныне командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша также отреагировал на потерю. Он подчеркнул, что разговор с ним всегда напоминал разговор с мудростью.

Дмитрий Коваленко в своем сообщении вспомнил, как Игорь Козловский провел в плену тяжелые 700 дней. Когда его удалось освободить из плена, то он "сам стал светом".