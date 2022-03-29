В Киеве на протяжении последних недель изъято несколько сотен неразорвавшихся снарядов и мин

Несколько сотен снарядов и мин было изъято в Киеве в течение последних недель. Ни одна из них не разорвалась.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

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В Киеве изъяли несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались

Енин обратился к миллионам перемещенных украинцев и отметил, что возвращаться домой можно только после соответствующего согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции Украины.

Только на территории Киева за последние недели было изъято несколько сотен неразорвавшихся снарядов и мин,

– отметил первый заместитель министра.

Он попросил быть максимально осторожными со снарядами. И если увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, которое не взорвалось, то сразу вызывайте службы 101 и 102.

Также Енин призвал уделить особое внимание безопасности детей, ведь, по его словам, лишний интерес и близость к этим предметам, может стоить жизни.

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