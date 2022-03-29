Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

У Києві вилучили кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися

Єнін звернувся до мільйонів переміщених українців та наголосив, що повертатися додому можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС та Нацполіції України.

Тільки на території Києва за останні тижні було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися,

– зазначив перший заступник міністра.

Він попросив бути максимально обережними зі снарядами. І якщо побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, який не вибухнув, то відразу викликайте служби 101 і 102.

Також Єнін закликав приділити особливу увагу безпеці дітей, адже, за його словами, зайвий інтерес і наближення до цих предметів, може коштувати життя.

Зверніть увагу – Росія атакувала ракетами ферму на Дніпропетровщині: дивіться відео