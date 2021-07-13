Поклонники "русского мира" заявили, что являются туристами из Херсона. На аргумент прохожего, что это флаг страны-оккупанта, девушка притворно удивилась: "какого оккупанта?".
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Кроме того, горе-туристы "спели" заезженное, что "мы же братья" и подчеркнули, что "против войны" и "за мир". Также одна из участниц компании отметила, что "русский мир" вроде бы везде приветствуется.
Просто на Майдане компашка бухает под мос*альским триколором. Говорят, что из Херсона и оказывается везде любят "русский мир",
– рассказал автор видео.
В ходе стычки поклонники "русского мира" требовали вернуть им российский флаг.
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