Шанувальники "русского мира" заявили, що є туристами з Херсона. На аргумент перехожого, що це прапор – країни-окупанта, дівчина вдавано здивувалася: "якого окупанта?".

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Окрім того, горе-туристи "заспівали" заїжджене, що "ми ж браття" і наголосили, що "против войны" та "за мир". Також одна з учасниць компанії зауважила, що "русский мир" начебто всюди вітається.

Просто на Майдані компашка бухає під мос*альським триколором. Кажуть, що з Херсона і виявляється всюди люблять "русский мир",

– розповів автор відео.

У ході сутички шанувальники "русского мира" вимагали повернути їм російський прапор.

Зверніть увагу! Лише від початку 2021 року російські окупанти вбили 49 українських захисників.

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Зверніть увагу! У центрі Харкова суперечка щодо окупованого Криму переросла в різанину. Один з учасників суперечки заявив, що Крим – "наш, російський". Внаслідок інциденту постраждала одна людина. Потерпілий зауважив, що його поранив "кримнашист". Він витягнув ніж і вдарив чоловіка.