В Киеве продолжает работать российская гостиница "Премьер Палац": кто туда приходит

Украина вот год противостоит полномасштабной российской агрессии. Но это отнюдь не мешает в центре столицы работать российской пятизвездочной гостинице "Премьер Палац".

Как отметили журналисты-расследователи, этот отель в Киеве сотрудники украинских спецслужб называют "русским объектом". Но, несмотря на это, он продолжает свою работу. Более того, стал прибежищем бизнесмена Леонида Ашкенази, которого считают причастным к "Лужниковской" организованной преступной группировке.

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Проживает в отеле несколько месяцев

Согласно данным журналистов, Ашкенази проживает в этом отеле вот уже два месяца. Причем делает это абсолютно бесплатно. Заметим, что в декабре 2022 его задержали сотрудники СБУ. Тогда бизнесмен пытался уехать в Молдову. Пока же его миссия состоит в решении проблем российского бизнеса в Украине во время великой войны.

Что известно об Ашкеназе

Заметим, что Леонид Ашкенази – вице-президент футбольного клуба "Динамо". Кроме того, он – совладелец телеканала "1+1".

Журналисты обнаружили, что автомобиль, на котором сейчас передвигается бизнесмен, зарегистрированный на агрофирму "Перспектива". Ее владелец – Сергей Тарасов, который является отцом народного избранника от "Слуги народа" Олега Тарасова. Кроме того, им удалось зафиксировать, что Сергей Тарасов недавно лично приезжал в "Премьер Палац".

Отель принадлежит главарю "Лужниковской" группы

По имеющимся у журналистов-расследователей данным, одним из предводителей "Лужниковской" организованной преступной группировки является вице-спикер госдумы России Александр Бабаков. Интересно, что эта "группа" владеет в Украине рядом гостиниц, а также облэнерго. Кроме того, ее представители на регулярной основе проводят собрание в том же "Премьер Палаце".

Кто посещает российский "Премьер Палац" в Киеве: смотрите видео

Собственно, плавно переходим и к самому "Премьеру Палацу" и тем, кого в нем замечали. Напоминаем, что отель российский. Итак, говорится об:

Сергее Саранове, являющемся помощником на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского;

являющемся помощником на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского; Илье Павлюке, бизнесмене, приближенного к Офису Президента, источники "УП" свидетельствуют, что у него в парламенте есть собственная депутатская группа;

бизнесмене, приближенного к Офису Президента, источники "УП" свидетельствуют, что у него в парламенте есть собственная депутатская группа; Сергее Бунине, еще одном народном депутате от "Слуги народа", которого считают членом депутатской группы того же Павлюка;

еще одном народном депутате от "Слуги народа", которого считают членом депутатской группы того же Павлюка; Владиславе Лебеде, которого связывают с "Лужниковской группой".

ДБР расследует деятельность "Лужниковской группы"

Обратим внимание также, что с мая 2022 года ДБР занимается расследованием деятельности этой "группы" в Украине. Ее руководителями, кроме Александра Бабакова, считают Евгения Гинера и Михаила Воеводина. Эта тройка в октябре 2022 года попала под действие санкций со стороны Украины.

Уже 14 октября Печерский районный суд принял решение. Оно предполагало частичное удовлетворение ходатайства Офиса генпрокурора. Речь идет о наложении ареста на уставный капитал в ряде компаний, которыми руководит эта группировка:

отели Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве,

Premier Hotel Dnister во Львове,

Premier Hotel Odessa в Одессе,

а также Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Этими гостиницами владеет группа VS Energy. Последняя, по версии следствия, также руководствуется Бабаковым, Гинером и Воеводиным.

Но это еще не все. Арест наложили также на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград", а также ТРЦ "Метрополис" в Киеве.