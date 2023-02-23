Як зауважили журналісти-розслідувачі, цей готель у Києві співробітники українських спецслужб називають "російським об'єктом". Але попри це він продовжує свою роботу. Ба більше, став прихистком бізнесмена Леоніда Ашкеназі, якого вважають дотичним до "Лужніковського" організованого злочинного угруповання.

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Мешкає у готелі кілька місяців

Згідно з даними журналістів, Ашкеназі мешкає у цьому готелі ось уже два місяці. Причому робить це абсолютно безплатно. Зауважимо, що у грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ. Тоді бізнесмен намагався виїхати до Молдови. Наразі ж його місія полягає у розв'язанні проблем російського бізнесу в Україні під час великої війни.

Що відомо про Ашкеназі

Зауважимо, що Леонід Ашкеназі – віцепрезидент футбольного клубу "Динамо". Крім того, він – співвласник телеканалу "1+1".

Журналісти виявили, що автівка, на якій зараз пересувається бізнесмен, зареєстрована на агрофірму "Перспектива". Її власник – Сергій Тарасов, котрий є батьком народного обранця від "Слуги народу" Олега Тарасова. Крім того, їм вдалося зафіксувати, що Сергій Тарасов нещодавно особисто приїжджав до "Прем'єр Палацу".

Готель належить ватажку "Лужніковської" групи

За наявними у журналістів-розслідувачів даними, одним з ватажків "Лужніковського" організованого злочинного угруповання є віцеспікер держдуми Росії Алєксандр Бабаков. Цікаво, що ця "група" володіє в Україні низкою готелів, а також обленерго. Крім того, її представники на регулярній основі проводять зібрання у тому ж таки "Прем'єр Палаці".

Хто навідується до російського "Прем'єр Палацу" у Києві: дивіться відео

Власне, плавно переходимо і до самого "Прем'єр Палацу" та тих, кого в ньому помічали. Нагадуємо, що готель російський. Отже, мовиться про:

Сергія Саранова, котрий є помічником на громадських засадах нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського;

котрий є помічником на громадських засадах нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського; Іллю Павлюка, бізнесмена, наближеного до Офісу Президента, джерела "УП" свідчать про те, що у нього у парламенті є власна депутатська група;

бізнесмена, наближеного до Офісу Президента, джерела "УП" свідчать про те, що у нього у парламенті є власна депутатська група; Сергія Буніна, ще одного народного депутата від "Слуги народу", котрого вважають членом депутатської групи того ж Павлюка;

ще одного народного депутата від "Слуги народу", котрого вважають членом депутатської групи того ж Павлюка; Владислава Лебедя, котрого пов'язують з "Лужніковською групою".

ДБР розслідує діяльність "Лужніковської групи"

Звернімо увагу також на те, що з травня 2022 року ДБР займається розслідуванням діяльності цієї "групи" в Україні. Її очільниками, крім Алєксандра Бабакова, вважають Євгєнія Гінера та Міхаїла Воєводіна. Ця трійка у жовтні 2022 року потрапила під дію санкцій з боку України.

Уже 14 жовтня Печерський районний суд виніс рішення. Воно передбачало часткове задоволення клопотання Офісу генпрокурора. Мовиться про накладення арешту на статутний капітал у низці компаній, якими керує це угруповання:

готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві,

Premier Hotel Dnister у Львові,

Premier Hotel Odessa в Одесі,

а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії.

Цими готелями володіє група VS Energy. Остання, за версією слідства, також керується Бабаковим, Гінером і Воєводіним.

Але і це ще не все. Арешт наклали також на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград", а також ТРЦ "Метрополіс", що у Києві.