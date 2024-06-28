Причастен сын ректора ВУЗа: в Киеве обнаружили новую схему уклонения от мобилизации

Правоохранители обнаружили схему, которая помогала мужчинам избежать мобилизации с помощью "поступления" в киевские вузы. К схеме причастен сын ректора одного из учебных заведений.

Причастным к схеме правоохранители уже сообщили о подозрениях. Сейчас в отношении этого дела продолжается досудебное расследование.

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Как работник вуза помогал уклониться от мобилизации

В Киевской городской прокуратуре отметили, что сын с отцом, что является работником университета, вместе с еще одним сообщником за деньги помогали военнообязанным стать студентами во избежание мобилизации, а также успешно проходить обучение.

Задокументировано, как один из студентов за 200 долларов США был переведен на дневную форму обучения в колледже. Мужчине на тот момент было 26 лет,

– отметили прокуроры.

В то же время другому военнообязанному, которому уже исполнилось 35 лет, в этом вузе помогли стать студентом высшего учебного заведения в Киевской области за 1 500 долларов США. Мужчина не имел соответствующего военно-учетного документа, но в учебном заведении этого не заметили. За это с него дополнительно взяли 300 долларов США.

"Целью поступления мужчин в учебные заведения было оформление отсрочки от мобилизации", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сын ректора университета, по данным следствия, является военнослужащим военной службы правопорядка. Сейчас трем фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи, в случае доказательства вины подозреваемых в судебном порядке, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили схему по уклонению от мобилизации в одном из вузов / Фото Киевской городской прокуратуры и полиции Киева

Что добавили о схеме в полиции

В полиции Киева также отметили, что в задачи частного предпринимателя, который сотрудничал с отцом-ректором и его сыном, входили обязанности по поиску "клиентов" и получения от них денег.

"А ученый университета, имея связи с должностными лицами различных вузов уже "договаривался" о зачислении "студентов" на дневное обучение и успешную сдачу сессий. В общем, такие "услуги" стоили "студентам" от 200 до 1 500 долларов США", – подчеркнули правоохранители.

Фигурантам объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно за принятие неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.