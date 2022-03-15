В Киеве раздаются сирены: немедленно в укрытие
15 марта 2022 , 07:21Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве в 07:18 объявили воздушную опасность. Сейчас в городе раздаются системы экстренного оповещения.
Оперативно оденьтесь и прихватите "тревожный чемоданчик". Спускайтесь в ближайшее к вашему дому укрытие.
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Убедитесь, что соседи услышали сирены. По дороге помогите пожилым людям и женщинам с инвалидностью. Находитесь в укрытии до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги.
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