В Киеве раздаются сирены оповещения: немедленно в укрытие

В Киеве объявили воздушную тревогу. В 14:23 в столице включили сирены оповещения.

Немедленно возьмите свой "тревожный чемодан" и спуститесь в укрытие. Ведь находиться на улице – опасно.

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При возможности убедитесь, что ваши соседи услышали сирены. Также помогите пожилым людям и женщинам с маленькими детьми добраться до укрытия.

Находитесь в бомбоубежище до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Заметьте, оно должно поступить из официальных источников.