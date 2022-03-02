В Киеве возле вокзала раздался мощный взрыв: прилетела ракета

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Киеве около 20:50. От удара дрожали окна и включилась сигнализация в авто.

Так, люди рассказали 24 каналу, что услышали громкие звуки взрыва. Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил: что-то прилетело в районе подземного перехода возле железнодорожного вокзала.

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Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной,

– сказал Геращенко.

Что именно прилетело, Геращенко пока не сказал. Наши источники в Офисе Президента сообщают о предполагаемом ракетном ударе.

Есть ли травмированные

Информации о травмированных или раненых пока нет, сообщил пресс-секретарь Укрзализныци Сергей Щур.

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