В Киеве разведчик россиян пытался проникнуть на пост Нацгвардии

Нацгвардейцы задержали в Киеве мужчину, которого подозревают в осуществлении разведывательной деятельности.

Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию поста Нацгвардии. Однако его обнаружили и задержали военнослужащие.

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При себе имел несколько мобильных телефонов, недавно приобретенных SIM-карт, а также пачку с иностранной валютой,

– говорится в сообщении Нацгвардии.

Задержанного уже передали в руки следственно-оперативной группы Нацполиции Украины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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