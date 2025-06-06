В Киеве в результате обстрела пострадало метро, повреждена железная дорога
Россияне атаковали Киев ночью 6 июня. В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" и "Левобережная" красной линии метро.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Обратите внимание В Киеве есть жертвы и много пострадавших в результате российской атаки
Атака на Киев 6 июня: повреждены пути метро
В результате массированного российского обстрела Киева повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро.
Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал – ориентировочно 6 минут.
Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.
На месте работают все необходимые специалисты, в частности, по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.
До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций. Просим относиться с пониманием к временному режиму движения поездов,
– призвали в КГГА.
Из-за повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовали дублирующий автобусный маршрут №1М.
Автобусы курсируют по следующему маршруту:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".
Обратите внимание! Транспорт будет следовать через улицу Андрея Малышко. Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Интервал между поездами на красной ветке метро - 4 минуты 30 секунд, отметили в КГГА в 06:35.
На Киевщине повреждена железная дорога
Укрзализныця сообщила, что обстрелом повреждены пути на Киевщине. Ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).