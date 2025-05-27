Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Интересно "Булгаковский Киев" – фейк империи: как в столице уничтожали украинскую идентичность

Что известно о переименовании сквера в Киеве

В приложении Киев Цифровой появился опрос относительно названия сквера в Святошинском районе. Эта озелененная территория расположена в пределах дома №9 на улице Вахтанга Кикабидзе.

В комментарии к опросу "Грузинский легион" называют добровольческим военным подразделением, сформированным в 2014 году из граждан Грузии. Отмечается, что его бойцы участвовали в боях за Киев и Киевскую область в начале полномасштабного вторжения.

По состоянию на вечер 26 мая в опросе приняли участие 32 тысячи человек, и 80% из них высказались за переименование сквера в честь "Грузинского легиона".



В приложении "Киев Цифровой" проходит опрос о переименовании сквера в честь "Грузинского легиона" / Фото hromadske

Однако в 2018 году, когда "Грузинский легион" заявил о выходе из 54 отдельной механизированной бригады, в ВСУ отмечали, что отдельного подразделения с таким названием не существовало. В то же время иностранцы-добровольцы несли службу в различных подразделениях бригады.

Мамука Мамулашвили, который называет себя командиром "Грузинского легиона", заявлял, что с началом полномасштабного вторжения в 2022 году легион входил в состав Главного управления разведки Минобороны Украины. В то же время в ГУР подчеркивали, что Мамулашвили не является украинским военнослужащим, а такого подразделения в их составе не существует.