Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Що відомо про перейменування скверу у Києві

У застосунку Київ Цифровий з'явилося опитування щодо назви скверу у Святошинському районі. Ця озеленена територія розташована у межах будинку №9 на вулиці Вахтанга Кікабідзе.

У коментарі до опитування "Грузинський легіон" називають добровольчим військовим підрозділом, сформованим у 2014 році з громадян Грузії. Зазначається, що його бійці брали участь у боях за Київ і Київщину на початку повномасштабного вторгнення.

Станом на вечір 26 травня в опитуванні взяли участь 32 тисячі людей, і 80% з них висловилися за перейменування скверу на честь "Грузинського легіону".



У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування щодо перейменування скверу на честь "Грузинського легіону" / Фото hromadske

Проте у 2018 році, коли "Грузинський легіон" заявив про вихід із 54 окремої механізованої бригади, у ЗСУ зазначали, що окремого підрозділу з такою назвою не існувало. Водночас іноземці-добровольці несли службу в різних підрозділах бригади.

Мамука Мамулашвілі, який називає себе командиром "Грузинського легіону", заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році легіон входив до складу Головного управління розвідки Міноборони України. Водночас у ГУР наголошували, що Мамулашвілі не є українським військовослужбовцем, а такого підрозділу в їхньому складі не існує.