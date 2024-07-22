Снос усадьбы Зеленских: полиция проводит обыски, а городская власть готовит иск на застройщика

В Киеве 19 июля несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских. Полиция уже проводит обыски в отношении этих незаконных действий застройщика.

В то же время власти Киева готовят иск в суд к застройщику, который уничтожил усадьбу Зеленских, чтобы на ее месте построить жилой комплекс "Тургеневъ".

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Что говорят в полиции об обысках относительно сноса усадьбы

В полиции Киева отметили, что сейчас правоохранители проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая непосредственно осуществляла демонтаж здания.

Злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили дом, на который судом был наложен арест,

– отметили полицейские.

Правоохранители отметили, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание усадьбы Зеленских. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял.

"Последний раз, 18 января и 19 февраля, по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом осуществления любых действий", – подчеркнули в полиции.

Сейчас уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия, самовольного строительства и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест.

Сотрудники полиции пообещали информировать общественность о ходе и результатах досудебного расследования.

Что отметил Кличко об иске в суд на застройщика

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил в своем телеграм-канале, что город будет судиться с застройщиком, несанкционированно снесшим усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили. В частности, городские власти потребуют у застройщика заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела.

К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установление любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать,

– отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что городская власть будет настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы.

"Город всячески будет способствовать правоохранителям, предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", – отметил мэр Киева.