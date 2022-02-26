В Киеве снова масштабные обстрелы
26 февраля 2022 , 20:09Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Смолия
Вооруженные силы Украины дают отпор российским захватчикам, пытающимся взять под свой контроль Киев. В столице снова обстрелы.
О мощных обстрелах сообщили очевидцы. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
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Общественный деятель Андрей Смолий отметил, что громкие звуки обстрелов слышны на проспекте Победы.
Киев обстреливаются: смотрите видео