Сейчас аварию уже ликвидировали. Впрочем, один дом останется без воды до утра.

Другой случай Во время гидравлических испытаний: в Киеве на мосту Патона произошла серьезная коммунальная авария

Причина аварии

Работник Киевводоканала, который прибыл на место, чтобы ликвидировать аварию, сообщил, что произошел порыв трубы с холодной водой.

В центре Киева снова порвало трубу: видео

Как ликвидировали аварию: видео телеканала "Киев"​

На этот раз не теплосеть

Заметим, что в настоящее время во многих районах города проходят гидравлические испытания к началу нового отопительного сезона. Из-за этого периодически возникают аварии на сети.