Сейчас аварию уже ликвидировали. Впрочем, один дом останется без воды до утра.
Другой случай Во время гидравлических испытаний: в Киеве на мосту Патона произошла серьезная коммунальная авария
Причина аварии
Работник Киевводоканала, который прибыл на место, чтобы ликвидировать аварию, сообщил, что произошел порыв трубы с холодной водой.
В центре Киева снова порвало трубу: видео
Как ликвидировали аварию: видео телеканала "Киев"
На этот раз не теплосеть
Заметим, что в настоящее время во многих районах города проходят гидравлические испытания к началу нового отопительного сезона. Из-за этого периодически возникают аварии на сети.