Наразі аварію вже ліквідували. Втім, один будинок залишиться без води до ранку.
Інший випадок Під час гідравлічних випробувань: у Києві на мосту Патона сталася серйозна комунальна аварія
Причина аварії
Працівник Київводоканалу, який прибув на місце, щоб ліквідувати аварію, повідомив, що стався порив труби з холодною водою.
У центрі Києва знову порвало трубу: відео
Як ліквідовували аварію: відео Телеканалу "Київ"
Цього разу не тепломережа
Зауважимо, що нині в багатьох районах міста відбувають гідравлічні випробування до початку нового опалювального сезону. Через це періодично виникають аварії на мережі.