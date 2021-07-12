Наразі аварію вже ліквідували. Втім, один будинок залишиться без води до ранку.

Інший випадок Під час гідравлічних випробувань: у Києві на мосту Патона сталася серйозна комунальна аварія

Причина аварії

Працівник Київводоканалу, який прибув на місце, щоб ліквідувати аварію, повідомив, що стався порив труби з холодною водою.

У центрі Києва знову порвало трубу: відео

Як ліквідовували аварію: відео Телеканалу "Київ"

Цього разу не тепломережа

Зауважимо, що нині в багатьох районах міста відбувають гідравлічні випробування до початку нового опалювального сезону. Через це періодично виникають аварії на мережі.