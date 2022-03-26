В Киеве снова усиливают комендантский час

Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Он продлится сегодня, с 26 марта, с 20:00 до 7:00 утра понедельника, то есть 28 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Важно В Святошинском районе Киева нет света: 2 линии отключены из-за обстрелов оккупантов

Правила комендантского часа

Киевляне могут выходить на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Мэр объяснил, что комендантский час усиливают по решению военного командования.

Может быть интересно – Похоже, у врага еще много боекомплекта в Ирпене, – командир батальона теробороны Киева: