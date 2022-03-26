В Киеве снова усиливают комендантский час
26 марта 2022 , 11:43Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличко
Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Он продлится сегодня, с 26 марта, с 20:00 до 7:00 утра понедельника, то есть 28 марта.
Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.
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Правила комендантского часа
Киевляне могут выходить на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.
Мэр объяснил, что комендантский час усиливают по решению военного командования.