В Киеве снова воют сирены

В Киеве объявили воздушную тревогу. В КГГА попросили всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Информация о воздушной опасности появилась в 08:41.

Важно Столица под надежной защитой: как прошла ночь в Киеве

Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

подготовить аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

немедленно пойти в укрытие.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, ложитесь на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!