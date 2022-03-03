В Киеве снова воют сирены
3 марта 2022 , 08:46Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве объявили воздушную тревогу. В КГГА попросили всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Информация о воздушной опасности появилась в 08:41.
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Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- подготовить аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- немедленно пойти в укрытие.
Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, ложитесь на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
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