В Киеве снова воздушная тревога
3 марта 2022 , 01:24Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА
Приблизительно в 1:22 3 марта в Киеве сообщили о воздушной тревоге. Всех просят немедленно бежать в укрытие.
В столице завыли сирены. Есть угроза атаки врага, потому всех призывают быть осторожными.
Читайте также Прорыв теплотрассы в Киеве отремонтируют до утра, – Геращенко
Воздушная тревога в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,
– отметили в КГГА.
В укрытиях жителям Киева следует находиться до сигнала об отбое тревоги.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!