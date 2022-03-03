В Киеве снова воздушная тревога

Приблизительно в 1:22 3 марта в Киеве сообщили о воздушной тревоге. Всех просят немедленно бежать в укрытие.

В столице завыли сирены. Есть угроза атаки врага, потому всех призывают быть осторожными.

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Воздушная тревога в Киеве

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,

– отметили в КГГА.

В укрытиях жителям Киева следует находиться до сигнала об отбое тревоги.

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