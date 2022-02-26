В Киеве снова воздушная тревога

В столице Украины снова раздаются сирены. Людей просят отправиться в укрытие.

В прошлый раз в Киеве воздушную тревогу объявляли около часа назад. В течение дня эти разы трудно и сосчитать.

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Город защищают ВСУ, а враг продолжает наступать

Все потому, что на столицу продолжается активное пришествие врага. Украинские Вооруженные силы это нападение отбивают.

Отметим, что когда раздаются сирены, гражданским нужно пройти к укрытию и следовать всем инструкциям, которые транслируют на официальных телевидении и радио.