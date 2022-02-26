Попереднього разу у Києві повітряну тривогу оголошували близько години тому. Протягом дня ці рази важко й полічити.

До теми У ворога немає жодного шансу, – Зеленський звернувся до українців

Місто захищають ЗСУ, а ворог продовжує наступати

Все тому, що на столицю продовжується активний наступ ворога. Українські Збройні сили цей напад відбивають.

Зазначимо, що коли лунають сирени, цивільним потрібно пройти до укриття та дотримуватися всіх інструкцій, які транслюють на офіційних телебаченні та радіо.

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