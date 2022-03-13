В Киеве и Николаеве – воздушная тревога

В столице Украины и Николаеве уже в который раз за день раздаются сирены. Всем стоит пройти в укрытие.

В Николаеве только за ночь в результате обстрелов врага погибли 9 человек. Оккупанты подтвердили, что у них нет ничего святого и практически полностью уничтожили одну из школ.

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Тем временем в Киеве готовятся к возможной осаде. КГГА сообщила, что в городе есть запасы продовольствия на 2 недели. Их должно хватить для 2 миллионов человек, которые не уехали.