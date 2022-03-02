В Киеве снова воздушная тревогу: спрячьтесь в укрытие
Источник:телеграмм Госспецсвязи
Утром 2 марта в Киевской области начали звучать предупредительные сирены. Воздушная тревога в столице и по области объявили вновь около 10:20.
В Киевской военно-гражданской администрации отметили, что в столице существует угроза ракетного удара. Все жители должны немедленно спрятаться в укрытиях гражданской защиты или в подвалах своих дома.
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Покинуть в хранилищах нужно до следующего сигнала сирены, означающего отбой. Чтобы оперативно получать уведомления о воздушной тревоге, власти рекомендуют жителям столицы загрузить приложение "Киев Цифровой". Следить за актуальной информацией можно на официальных теле- и радиоканалах города.
Карта укрытий в Киеве
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