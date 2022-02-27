Завдяки ньому можна отримувати правдиву інформацію про повітряну тривогу у столиці. За останній день вона спрацьовувала вже декілька разів.

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Як дізнатися про повітряну тривогу

Для того, щоб кияни могли отримувати правдиву інформацію щодо повітряної тривоги, потрібно:

завантажити додаток "Київ Цифровий" у App Store або Google Play;

натиснути на іконку свого профіля;

обрати в розділі "Налаштування" – "Сповіщення";

дозволити усі сповіщення і переконатися, що в параметрах гаджету вони теж дозволені.

Окрім цього, актуальна інформація з'являється у телеграмі Київської міської державної адміністрації.

Як завантажити додаток "Київ Цифровий": дивіться відео

Повний текст публікації:

Як отримувати достовірну інформацію про повітряну тривогу в Києві? 1. Завантажте застосунок Київ Цифровий у App Store або Google Play. 2. Натисніть на іконку вашого профілю. 3. В розділі "Налаштування" виберіть "Сповіщення". 4. Дозвольте усі сповіщення та переконайтесь, що в параметрах телефону вони також дозволені. Також підпишіться на телеграм-канал КМДА. Довіряйте тільки офіційним джерелам.

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