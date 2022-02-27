Благодаря ему можно получать правдивую информацию о воздушной тревоге в столице. За последний день она срабатывала уже несколько раз.

Читайте также Кличко работает над гуманитарным штабом для помощи киевлянам

Как узнать про воздушную тревогу

Для того чтобы киевляне могли получать правдивую информацию о воздушной тревоге, нужно:

скачать приложение "Киев Цифровой" в App Store или Google Play;

нажать на иконку своего профиля;

выбрать в разделе "Настройки" – "Уведомления";

разрешить все уведомления и убедиться, что в параметрах гаджета они тоже разрешены.

Кроме того, актуальная информация появляется в телеграмме Киевской городской государственной администрации.

Как скачать приложение "Киев Цифровой": смотрите видео

Полный текст публикации:

Как получать достоверную информацию о воздушной тревоге в Киеве? 1. Загрузите приложение Киев Цифровое в App Store или Google Play. 2. Нажмите значок вашего профиля. 3. В разделе "Настройки" выберите "Уведомления". 4. Включите все уведомления и убедитесь, что они также разрешены в настройках телефона. Также подпишитесь на телеграмм-канал КГГА. Доверяйте только официальным источникам.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.