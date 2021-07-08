Вероятно, что она оторвалась от берега. Это уже не впервые – в мае этого года дрейфующую баржу с краном заметили полицейские.
Другие новости столицы В Киеве на улицах образовались ямы с водой: в одну упала женщина, – видео
На этот раз баржа без крана
Тогда они даже перекрыли движение на пешеходном мосту, так как боялись, что кран может врезаться в него. Впрочем, баржа спокойно прошла под мостом. Об этом писали на сайте 24 канала.
На этот раз судно было без крана.
В Киеве снова заметили баржу без людей на Днепре: видео
Пока неизвестно чем закончилось "путешествие" этой неуправляемой баржи.