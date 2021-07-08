Вероятно, что она оторвалась от берега. Это уже не впервые – в мае этого года дрейфующую баржу с краном заметили полицейские.

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На этот раз баржа без крана

Тогда они даже перекрыли движение на пешеходном мосту, так как боялись, что кран может врезаться в него. Впрочем, баржа спокойно прошла под мостом. Об этом писали на сайте 24 канала.

На этот раз судно было без крана.

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Пока неизвестно чем закончилось "путешествие" этой неуправляемой баржи.

Баржа это плоскодонное несамоходное или самоходное грузовое судно с упрощенными очертаниями корпуса. Киевляне и гости столицы могут довольно часто наблюдать, как такие суда плывут с грузом по Днепру.