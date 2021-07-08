Ймовірно, що вона відірвалась від берега. Це вже не вперше – у травні цього року дрейфуючу баржу з краном помітили поліцейські.

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Цього разу баржа без крана

Тоді вони навіть перекрили рух на пішохідному мосту, адже боялися, що кран може врізатись у нього. Втім, баржа спокійно пройшла під мостом. Про це писали на сайті 24 каналу.

Цього разу судно було без крана.

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Наразі невідомо чим закінчилась "мандрівка" цієї некерованої баржі.

Баржа це плоскодонне несамохідне або самохідне вантажне судно із спрощеними обрисами корпусу. Кияни та гості столиці можуть доволі часто спостерігати, як такі судна пливуть із вантажем по Дніпру.