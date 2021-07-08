Ймовірно, що вона відірвалась від берега. Це вже не вперше – у травні цього року дрейфуючу баржу з краном помітили поліцейські.
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Цього разу баржа без крана
Тоді вони навіть перекрили рух на пішохідному мосту, адже боялися, що кран може врізатись у нього. Втім, баржа спокійно пройшла під мостом. Про це писали на сайті 24 каналу.
Цього разу судно було без крана.
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Наразі невідомо чим закінчилась "мандрівка" цієї некерованої баржі.