14 сентября на Михайловской площади у памятника княгини Ольге, одетой в женский бронежилет с надписью "Ей нужна броня", собрались представители общественной организации, которая занимается защитницами – первое и единственное объединение женщин Украины с реальным боевым опытом – движение Veteranka. На акции побывала корреспондентка 24 Канала.

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5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают Украину

С 2014 года женщины активно участвовали в боевых действиях на Востоке. С начала полномасштабного вторжения их количество в армии выросло вдвое.

По последним данным Минобороны, в ВСУ служит 42 тысячи военнослужащих, вместе с гражданскими работницами – 60 тысяч. Из них 5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают нашу землю на передовой.

Число представительниц женского пола в ВСУ бьет мировые рекорды по количеству, доступ к военным должностям для них легализуется. Впрочем, срочной проблемой является отсутствие женской амуниции.

"Женщины являются кадровым потенциалом армии, а их широкое вовлечение в сектор безопасности и обороны свидетельствует об уважении прав людей в армии и фокус на профессиональных навыках, а не гендерных ролях. Если армия провозглашает равенство, нужно обеспечить справедливые условия службы мужчинам и женщинам. Броня, которая до сих пор производится, не учитывает особенности телосложения женщин, поэтому неудобна для них, а иногда даже опасна, ведь формирует ошибочное впечатление о защищенности. Сегодня военнослужащим нужна защита, которая даст возможность после войны вернуться в гражданскую жизнь без последствий для здоровья некачественную амуницию", – комментирует ветеранка Юлия Кириллова, соучредительница движения VETERANKA.

В Киеве прошла акция по обеспечению женщин-военнослужащих / Фото Валентина Полищук, 24 Канал

Во время пребывания на боевых позициях и выполнения боевых заданий военнослужащие, независимо от статьи, обязаны носить защиту.

Амуниция, которая сегодня на обеспечении в украинской армии и продается в спецмагазинах, не является универсальной, не подходит для женщин-военнослужащих, а закупки из-за границы доставляются длительное время, материально-техническое обеспечение защитниц только на плечах волонтеров, а не ответственность Министерство обороны Украины.

"Женщины в армии вынуждены носить "мужской" вариант амуниции. Без облегченных плит вес такого бронежилета может достигать от 6 килограммов. В совокупности с рюкзаком 15 - 20 килограммов, аптечкой, различной одеждой и дополнительной амуницией – такой вес ежедневно носит на себе парамедик. Мне, например, важно, чтобы броня не мешала работать, поэтому у меня меньший вес за счет неполной защиты (бока открыты). Надлежащая броня сверхважна, чтобы человек дольше сохранял свое здоровье, чтобы спасать других. Сейчас обеспечение женщин именно анатомической броней уже не просто актуальна, а насущная задача. Отсчет идет на минуты, ведь девушки уже на фронте, а амуницией до сих пор не обеспечивает государство, – отмечает Елена Шарговская, парамедик, участница движения VETERANKA.

"Ей нужна броня" – это начало адвокационной компании движения VETERANKA. "Броня" – широкое понятие, охватывающее не только обеспечение государства военнослужащих бронежилетами, но и удобной зимней и летней женской формой, касками, бронированными машинами и всем необходимым для борьбы с оккупантом наравне с мужчинами.