14 вересня на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі, яка одягнена в жіночий бронежилет з написом "Їй потрібна броня", зібралися представники громадської організації, що опікується захисницями – перше та єдине об'єднання жінок України з реальним бойовим досвідом – рух Veteranka. На акції побувала кореспондентка 24 Каналу.

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5 тисяч захисниць на рівні з чоловіками боронять Україну

З 2014 року жінки брали активну участь у бойових діях на Сході. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість в армії зросла вдвічі.

За останніми даними Міноборони, у ЗСУ служить 42 тисячі військовослужбовиць, разом із цивільними працівницями – 60 тисяч. З них 5 тисяч захисниць на рівні з чоловіками боронять нашу землю на передовій.

Кількість представниць жіночої статі у ЗСУ б'є світові рекорди за кількістю, доступ до військових посад для них легалізується. Утім, терміновою проблемою є відсутність жіночої амуніції.

"Жінки є кадровим потенціалом армії, а їх широке залучення в сектор безпеки і оборони свідчить про повагу до прав людей в армії та фокус на професійних навичках, а не гендерних ролях. Якщо армія проголошує рівність, потрібно забезпечити справедливі умови служби чоловікам і жінкам. Броня, яка досі виготовляється, не враховує особливості тілобудови жінок, тому є незручною для них, а подекуди навіть небезпечною, адже формує хибне враження про захищеність. Сьогодні військовослужбовицям потрібен захист, який дасть можливість після війни повернутися в цивільне життя без наслідків для здоров'я через неякісну амуніцію", – коментує ветеранка Юлія Кіріллова, співзасновниця руху VETERANKA.

У Києві відбулася акція щодо забезпечення жінок-військовослужбовців / Фото Валентина Поліщук, 24 Канал

Під час перебування на бойових позиціях та виконання бойових завдань військовослужбовці незалежно від статті зобовʼязані носити захист.

Амуніція, яка сьогодні є на забезпеченні в українській армії та продається у спецмагазинах, не є універсальною, не підходить для жінок-військовослужбовиць, а закупівлі з-за кордону доставляються тривалий час, матеріально-технічне забезпечення захисниць лише на плечах волонтерів, а не – відповідальність Міністерства оборони України.

"Жінки у війську змушені носити "чоловічий" варіант амуніції. Без полегшених плит вага такого бронежилета може сягати від 6 кілограмів. У сукупності з рюкзаком 15 – 20 кілограмів, аптечкою, різним одягом та додатковою амуніцією – таку вагу щодня носить на собі парамедик. Мені, наприклад, важливо, щоб броня не заважала працювати, тому в мене менша вага за рахунок неповного захисту (боки відкриті). Належна броня надважлива аби людина довше зберігала своє здоров'я, щоб рятувати інших. Наразі забезпечення жінок саме анатомічною бронею вже не просто актуальне, а нагальне завдання. Відлік іде на хвилини, адже дівчата вже на фронті, а амуніцією досі не забезпечує держава, – наголошує Олена Шарговська, парамедик, учасниця руху VETERANKA.

"Їй потрібна броня" – це початок адвокаційної компанії руху VETERANKA. "Броня" – широке поняття, яке охоплює не тільки забезпечення держави військовослужбовиць бронежилетами, а й зручною зимовою та літньою жіночою формою, касками, броньованими машинами та всім необхідним для боротьби з окупантом на рівні з чоловіками.