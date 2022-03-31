В Киеве созданы волонтерские группы спасателей, – Кличко

Виталий Кличко посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы и поблагодарил спасателей.

Он рассказал о киевлянах, которые на волонтерских началах присоединились к спасательной службе.

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Сегодня посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Поблагодарил наших спасателей за их сложную и чрезвычайно важную работу. Каждый день они тушат пожары, разбирают завалы пострадавших от обстрелов зданий, спасают жизнь киевлян,

– сообщил Кличко.

Он пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части.

Он рассказал, что волонтеров учат оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, разбирать завалы, спасать из-под них людей и пользоваться аварийно-спасательным оборудованием.

В каждом районе столицы созданы такие волонтерские группы спасателей. И ежедневно к ним приобщаются новые волонтеры, которые хотят быть полезны своим городу в это сложное время. Вместе мы выстоим и победим! Слава Украине!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко отметил, что город делает все для современного оснащения и технического обеспечения работы подразделений спасателей.

"Сегодня в Киев из Дании поступили три специально оснащенных пожарно-спасательных автомобиля, которые столица получила бесплатно", – сообщил мэр столицы.

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