В Киеве созданы волонтерские группы спасателей, – Кличко
Виталий Кличко посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы и поблагодарил спасателей.
Он рассказал о киевлянах, которые на волонтерских началах присоединились к спасательной службе.
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Сегодня посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Поблагодарил наших спасателей за их сложную и чрезвычайно важную работу. Каждый день они тушат пожары, разбирают завалы пострадавших от обстрелов зданий, спасают жизнь киевлян,
– сообщил Кличко.
Он пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части.
Он рассказал, что волонтеров учат оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, разбирать завалы, спасать из-под них людей и пользоваться аварийно-спасательным оборудованием.
В каждом районе столицы созданы такие волонтерские группы спасателей. И ежедневно к ним приобщаются новые волонтеры, которые хотят быть полезны своим городу в это сложное время. Вместе мы выстоим и победим! Слава Украине!,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Кличко отметил, что город делает все для современного оснащения и технического обеспечения работы подразделений спасателей.
"Сегодня в Киев из Дании поступили три специально оснащенных пожарно-спасательных автомобиля, которые столица получила бесплатно", – сообщил мэр столицы.
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