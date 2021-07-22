По словам местных жителей, таким образом недобросовестные продавцы утилизируют фрукты, которые потеряли товарный вид и не продаются. Сейчас в лесу на загрязненном участке гниют фрукты, летают мухи и пчелы.

Смотрите также Очередной ТРЦ вместо озера: как активисты спасают Вырлицу

Кто будет убирать мусор, пока неизвестно.

Ящики с испорченными фруктами можно увидеть по всему Киеву


Злоумышленники оставили десятки кило фруктов посреди леса / Скриншот с видео телеканала "Киев"

  • Журналистка телеканала "Киев" побывала на месте инцидента и увидела кучу заплесневелых персиков и ветвей винограда, разбросанных на полянке леса.
  • По приблизительным подсчетам злоумышленники выбросили до 100 килограммов фруктов.
  • Местные жители говорят, что, вероятно, испорченные фрукты привезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку.


От ящиков ужасно воняет / Скриншот с видео телеканала "Киев"