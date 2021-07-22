По словам местных жителей, таким образом недобросовестные продавцы утилизируют фрукты, которые потеряли товарный вид и не продаются. Сейчас в лесу на загрязненном участке гниют фрукты, летают мухи и пчелы.
Смотрите также Очередной ТРЦ вместо озера: как активисты спасают Вырлицу
Кто будет убирать мусор, пока неизвестно.
Ящики с испорченными фруктами можно увидеть по всему Киеву
Злоумышленники оставили десятки кило фруктов посреди леса / Скриншот с видео телеканала "Киев"
- Журналистка телеканала "Киев" побывала на месте инцидента и увидела кучу заплесневелых персиков и ветвей винограда, разбросанных на полянке леса.
- По приблизительным подсчетам злоумышленники выбросили до 100 килограммов фруктов.
- Местные жители говорят, что, вероятно, испорченные фрукты привезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку.
От ящиков ужасно воняет / Скриншот с видео телеканала "Киев"