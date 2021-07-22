За словами місцевих мешканців, в такий спосіб недобросовісні продавці утилізовують фрукти, які втратили товарний вигляд та не продаються. Наразі у лісі на забрудненій ділянці гниють фрукти та літають мухи та бджоли.

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Хто прибиратиме сміття, наразі невідомо.

Ящики з зіпсованими фруктами можна побачити по всьому Києву



Зловмисники залишили десятки кіло фруктів посеред лісу / Скриншот з відео телеканалу "Київ"

Журналістка телеканалу "Київ" побувала на місці інциденту та побачила купу запліснявілих персиків та гілок винограду, розкиданих на галявинці лісу.

За приблизними підрахунками зловмисники викинули до 100 кілограмів фруктів.

Місцеві мешканці кажуть, що, ймовірно, зіпсовані фрукти привезли з Дарницького ринку, який розташований неподалік.



Від ящиків жахливо смердить /Скриншот з відео телеканалу "Київ"

Подібну картину з викинутими ящиками та зіпсованими фруктами чи овочами можна побачити фактично на кожному місці Києва, де масово працюють стихійні торговці. Зокрема, під шляхопроводами на Позняках та Осокорках, а також на Русанівці, Оболоні та в інших ділянках столиці.