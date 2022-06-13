В Киеве на Троещине возник масштабный пожар: с района рынка поднимается дым

В столице в районе Троещины произошло масштабное возгорание. Ориентировочно пожар возник в районе местного рынка.

В Киеве очевидцы сообщают о масштабном возгорании на Троещине. Горит в районе торгового центра Яма.

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Местные жители сообщают о взрывах – по предположениям, это могут быть взрывами баллоны или холодильники.

В Киеве пожар: возгорание в районе Троещины

Дым поднимается из района троещинского рынка. По предварительным данным местных телеграмм-каналов, в одном из магазинов загорелся кондиционер.

Очевидцы показывают дым от пожара: смотрите видео

Пожары в Киеве: последние события

В минувший день, 12 июня, в столице произошло 2 пожара. По словам очевидцев, пожар в Дарницком районе быстро распространился, местные жители ощущали резкий дым.

Возгорание произошло днем на озере Тельбин, сообщают очевидцы происшествия. Задым был и на проспекте Петра Григоренко.

Дым шел на жилые дома. Местных жителей призвали закрыть окна.

Параллельно возгорание произошло и у проспекта Петра Григоренко. По словам спикера киевского управления ГСЧС Светланы Володаги, пожар произошел на открытой территории вблизи улицы Коллекторной – загорелись трава и деревья.

Пожары в разных уголках Украины

За минувшую неделю в Украине вспыхнули несколько пожаров в крупных городах. Они не были связаны с обстрелами русских кафиров.

В Харькове 9 июня на железной дороге загорелся пожар. Она вспыхнула еще до того, как в городе была объявлена воздушная тревога и начались взрывы. Пожар начался недалеко от ЮЖД за 30 минут до обстрела Харькова. Дым виден почти из любого уголка города.

Впоследствии стало известно, что загорелись складские помещения предприятия, расположенного возле колеи. Пока причины возгорания неизвестны, но отмечается, что "прилетов" туда не было.

В Днепре 10 июня произошел масштабный пожар на одном из предприятий. Однако она не связана с враждебной атакой россиян. В ГСЧС сообщили, что сильное возгорание произошло на предприятии по переработке вторсырья. На открытой территории вспыхнули гранулы в тюках.

Тушили огонь 6 подразделений спасателей. Боролись с пожаром больше часа.

В ГСЧС сообщили, что огонь повредил наружную отделку стен двухэтажного производственного здания, уничтожил оборудование для изготовления гранул, а также вторсырье на открытой территории.

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