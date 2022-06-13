В Киеве на Троещине возник масштабный пожар: с района рынка поднимается дым
В столице в районе Троещины произошло масштабное возгорание. Ориентировочно пожар возник в районе местного рынка.
В Киеве очевидцы сообщают о масштабном возгорании на Троещине. Горит в районе торгового центра Яма.
Читайте также Ракетный удар по Прилукам и обстрел рынка в Донецке: основное за 110 день войны
Местные жители сообщают о взрывах – по предположениям, это могут быть взрывами баллоны или холодильники.
В Киеве пожар: возгорание в районе Троещины
Дым поднимается из района троещинского рынка. По предварительным данным местных телеграмм-каналов, в одном из магазинов загорелся кондиционер.
Очевидцы показывают дым от пожара: смотрите видео
Пожары в Киеве: последние события
В минувший день, 12 июня, в столице произошло 2 пожара. По словам очевидцев, пожар в Дарницком районе быстро распространился, местные жители ощущали резкий дым.
Возгорание произошло днем на озере Тельбин, сообщают очевидцы происшествия. Задым был и на проспекте Петра Григоренко.
Дым шел на жилые дома. Местных жителей призвали закрыть окна.
Параллельно возгорание произошло и у проспекта Петра Григоренко. По словам спикера киевского управления ГСЧС Светланы Володаги, пожар произошел на открытой территории вблизи улицы Коллекторной – загорелись трава и деревья.
Пожары в разных уголках Украины
За минувшую неделю в Украине вспыхнули несколько пожаров в крупных городах. Они не были связаны с обстрелами русских кафиров.
- В Харькове 9 июня на железной дороге загорелся пожар. Она вспыхнула еще до того, как в городе была объявлена воздушная тревога и начались взрывы. Пожар начался недалеко от ЮЖД за 30 минут до обстрела Харькова. Дым виден почти из любого уголка города.
- Впоследствии стало известно, что загорелись складские помещения предприятия, расположенного возле колеи. Пока причины возгорания неизвестны, но отмечается, что "прилетов" туда не было.
- В Днепре 10 июня произошел масштабный пожар на одном из предприятий. Однако она не связана с враждебной атакой россиян. В ГСЧС сообщили, что сильное возгорание произошло на предприятии по переработке вторсырья. На открытой территории вспыхнули гранулы в тюках.
- Тушили огонь 6 подразделений спасателей. Боролись с пожаром больше часа.
- В ГСЧС сообщили, что огонь повредил наружную отделку стен двухэтажного производственного здания, уничтожил оборудование для изготовления гранул, а также вторсырье на открытой территории.
К теме: Громкий взрыв в Харькове: последствия пожара