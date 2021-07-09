Судя по видео, которое опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua, женщина не уступила дорогу водителю, который грубо нарушил правила дорожного движения. Зато автовладелец продолжил движение и начал толкать пешехода.
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После многочисленных толчков смелая женщина запрыгнула на капот злоумышленнику, однако тот продолжил двигаться.
Полицейские нарушения не увидели
- Очевидцы сняли попытки женщины остановить нарушителя ПДД, а также вызвали полицию.
- Впрочем, патрульные, которые должны были бы составить протокол о владельце Mazda, а также до суда лишить его прав за умышленный наезд на пешехода, решили обвинить во всем женщину.
- Свидетели утверждают, что правоохранители лишь спросили у женщины, почему она стояла на тротуаре перед машиной.
В патрульной полиции действия своих работников никак не прокомментировали. Будет ли отвечать водитель кроссовера за совершенное нарушение, также неизвестно.
Смотрите видео, как владелец Mazda оттесняет женщину машиной на тротуаре: