Судя по видео, которое опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua, женщина не уступила дорогу водителю, который грубо нарушил правила дорожного движения. Зато автовладелец продолжил движение и начал толкать пешехода.

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После многочисленных толчков смелая женщина запрыгнула на капот злоумышленнику, однако тот продолжил двигаться.

Полицейские нарушения не увидели

Очевидцы сняли попытки женщины остановить нарушителя ПДД, а также вызвали полицию.

Впрочем, патрульные, которые должны были бы составить протокол о владельце Mazda, а также до суда лишить его прав за умышленный наезд на пешехода, решили обвинить во всем женщину.

Свидетели утверждают, что правоохранители лишь спросили у женщины, почему она стояла на тротуаре перед машиной.

В патрульной полиции действия своих работников никак не прокомментировали. Будет ли отвечать водитель кроссовера за совершенное нарушение, также неизвестно.

Смотрите видео, как владелец Mazda оттесняет женщину машиной на тротуаре:

Проезд машины на тротуаре, хотя и является крайне грубым нарушением правил дорожного движения, достаточно распространенный в Киеве. Не желая искать места для парковки, водители нередко могут проехать пешеходной зоной, чтобы оставить машину на ней или вообще выехать на газон.