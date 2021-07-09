Судячи з відео, яке опублікували у спільноті dtp.kiev.ua, жінка не поступилася дорогою водієві, який грубо порушив правила дорожнього руху. Натомість автовласник продовжив рух та почав штовхати пішохідку.
Дивіться також У Львові нардеп Юрченко на Mustang скоїв аварію і напав на водія
Після численних поштовхів смілива жінка застрибнула на капот зловмиснику, однак той продовжив рухатись.
Поліцейські порушення не побачили
- Очевидці зняли намагання жінки зупинити порушника ПДР, а також викликали поліцію.
- Втім, патрульні, які мали б скласти протокол щодо власника Mazda, а також до суда позбавити його прав за навмисний наїзд на пішохода, вирішили звинуватити в усьому жінку.
- Свідки стверджують, що правоохоронці лише спитали у жінки, чому вона стояла на тротуарі перед машиною.
У патрульній поліції дії своїх працівників ніяк не прокоментували. Чи відповідатиме водій кросовера за скоєне порушення, також невідомо.
Дивіться відео, як власник Mazda відтісняє жінку машиною на тротуарі: